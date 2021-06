Am Samstagnachmittag (12. Juni 2021) ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Wohlmannsgesees und Windischgaillenreuth (Landkreis Forchheim) gekommen.

Wie die Polizeiinspektion Ebermannstadt am Sonntag mitteilt, kam der 77-jährige Fahrer eines Motorrads in einer Linkskurve ins Bankett und geriet dabei ins Schleudern. Der Mann brachte sein Kraftrad nicht mehr unter Kontrolle und fuhr über ein angrenzendes Wiesengrundstück, ehe es zum Sturz kam.

Unfall Fränkische Schweiz: Motorradfahrer (77) verliert Kontrolle über Fahrzeug

Der 77-Jährige blieb daraufhin verletzt am Boden liegen. Das Motorrad hingegen überschlug sich mehrfach und wurde erst durch den Zusammenprall mit einem Felsen gestoppt.

An dem Fahrzug entstand laut Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall Prellungen und Kopfverletzungen zu, "welche jedoch nicht lebensbedrohlich waren". Er wurde in einem Klinikum behandelt.

