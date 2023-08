Radaktionswochen 2023: Landkreis Forchheim zeichnet fleißigste Radler aus - auch Schüler geehrt

Wie das Landratsamt Forchheim berichtet, fand für die fleißigsten Radfahrerinnen und Radfahrer der Radaktionswochen vom 18. Juni bis 8. Juli am Freitag, den 11. August, eine Siegerehrung im Rahmen des Altstadtfestes in Ebermannstadt statt.

Ausgezeichnet wurden die radelaktivsten Schulen und Schulklassen im Sonderwettbewerb Schulradeln sowie die radelaktivsten Teams, Einzelradelnde und Einzelradelnde 65+ im allgemeinen Stadtradeln-Wettbewerb. Landrat Ulm zeichnete die Siegerinnen und Sieger mit Urkunden aus. Zusätzlich durften sich die Gewinner und Gewinnerinnen über Sach- und Geldpreise freuen.

Im Sonderwettbewerb Schulradeln ging der Preis für die radelaktivste Schule an das Herder-Gymnasium Forchheim mit 64.650,1 km, gefolgt von der Ritter-von-Traitteur-Schule Forchheim mit 28.418,7 km auf Platz zwei sowie der Mittelschule Kirchehrenbach mit 18.314,4 km auf Platz drei. In der Kategorie „radelaktivste Schulklasse" gewannen drei Klassen des Herder-Gymnasiums Forchheim. Aufs oberste Treppchen klettern durfte die Klasse 8b. Die Klasse legte insgesamt 17.190 km zurück. Die Silbermedaille ging an die Klasse 10a (8.937,5 km) und die Bronzemedaille an die 8a (7.138,2 km). Die Schulen und Schulklassen erhielten jeweils einen Geldpreis, der in schuleigene Bildungsprojekte für den Klimaschutz fließen soll. Ein herzliches Dankeschön geht an die Volksbank Forchheim, die diese Spende entrichtet hat.

Im allgemeinen Wettbewerb des Stadtradelns konnte das Team Frankenpedalos den Sieg einholen. Sie radelten gemeinsam 20.796,8 km. Das Team Feuerwehr Forchheim erreichte den zweiten Platz mit 17.772,3 km, gefolgt vom Team ADFC Forchheim auf dem dritten Platz mit 10.944,3 km. Die 1. bis 3.-Platzierten erhielten hierfür Verzehr-Gutscheine, die bei der nächsten gemeinsamen Radtour investiert werden können.

Die radelaktivste Einzelperson des Landkreises ist Andreas Koch mit 2.001 km, gefolgt von Rainer Hümmer mit 1.825,2 km auf dem zweiten Platz. Dieter Kauschke sicherte sich den dritten Platz auf dem Treppchen mit 1.659,5 km. In der Gewinnkategorie "fleißigste/r Einzelradelnde/r 65+" gewann Dieter Kauschke (1.659,5 km), gefolgt von Michael Dütsch (1.381,2 km) und Wilhelm Gahl (1.323,7 km). Die Sieger/-innen durften sich über verschiedene Gutscheine der Stadtradeln-Unterstützer/-innen (Aktiv Reisen in Muggendorf, Buchhandlung ‘s blaue Stäffala in Forchheim sowie AOK Direktion Bamberg), der Fahrradhändler, der lokalen Gastronomie und des lokalen Handels freuen.

Der Landkreis Forchheim bedankt sich bei allen, die die Siegerehrung mit Sach- und Geldpreisen ermöglicht haben sowie bei allen, die die Umsetzung der Radaktionswochen im Allgemeinen unterstützt haben.

Weitere Informationen findet ihr unter: www.stadtradeln.de/landkreis-forchheim oder beim Klimaschutzmanagement sowie der Gesundheitsregion plus des Landkreises Forchheim.