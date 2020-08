Pro & Contra - Neue Funkmasten spalten die Gemüter im Kreis Forchheim

"Ich bin fr den Bau eines neuen Mobilfunkmasts in Gweinstein, weil eine ausreichende Abdeckung des mobilen Netzes in unserer heutigen Zeit unabdingbar ist. Um die Kommunikationsfhigkeit ber mobile Endgerte oder auch die Anbindung mit schnellem Internet zum Beispiel auch hier in der Frnkischen Schweiz und bei uns in Gweinstein zu gewhrleisten, ist ein dementsprechender Ausbau des Mobilfunknetzes flchendeckend unbedingt ntig.