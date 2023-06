Pretzfeld vor 43 Minuten

Brenzlige Situation

Während der Fahrt: 21-Jähriger bemerkt Feuer im Rückspiegel

Zwei junge Männer waren gerade in Richtung Pretzfeld unterwegs, als einer von ihnen bei einem Blick in den Rückspiegel ein Feuer bemerkte. Gerade "noch rechtzeitig", denn der eigene Anhänger war in Brand geraten.