Die gesteckten Ziele sind nicht neu: Treibhausgase reduzieren, die Mobilitt im lndlichen Raum verbessern und Alternativen zum Auto voranbringen. Der Mobilittsausschuss des Forchheimer Kreistages will die Verkehrswende in der Region: Zwei Antrge (von der FW- sowie der SPD-Fraktion ) mndeten nun in einem geplanten Konzept fr "Nachhaltige Mobilitt ", das der Klimaschutzmanager Dominik Bigge vorstellte (siehe Konzept unten). Der Frnkische Tag Forchheim hat den Mobilittsforscher Professor Harald Kipke von der Technischen Hochschule Nrnberg befragt, welche Wege hin zu klimaneutralerem Verkehr fr die Region zukunftsweisend wren.