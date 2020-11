Polizeieinsatz in der Forchheimer Fußgängerzone. Vermutlich weil sie die Maskenpflicht in der Forchheimer Innenstadt missachteten, haben mutmaßliche Aktivisten der sogenannten Freiheitsbewegung Forchheim am Samstagmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Zuvor waren die drei zu Fuß und per Rad in der Fußgängerzone unterwegs und protestierten auf selbst gemalten Plakaten gegen die Corona-Maßnahmen. Nach längerer Diskussion mit den Beamten der Polizei verließen die drei den Ort des Geschehens.

Auf FT-Nachfrage am Sonntag konnte die Polizei "aus ermittlungstaktischen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt" noch keine genauen Aussagen zum Einsatz tätigen. Es bleibe jedoch zu erwarten, dass die Behörden am Anfang der Woche eine Erklärung abgeben würden, hieß es weiter.