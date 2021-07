Ein Einbruch hat am Montagabend (12.07.2021) die Polizei auf den Plan gerufen. Ein aufmerksamer Zeuge meldete einen Einbrecher in einem Hallerndorfer Vereinsheim. Als die Beamten hinzukamen, schloss sich der Täter in dem aus Holz gefertigten Haus ein und drohte, sich etwas anzutun.

Der Mann war erheblich alkoholisiert und entfachte in dem Gebäude ein Feuer. Sein anschließender Versuch zu flüchten endete mit einer wehrhaften Festnahme, bei der er auch Beleidigungen aussprach. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen, bevor größerer Schaden entstand. Der leicht verletzte Tatverdächtige wurde nach einer ärztlichen Versorgung in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Mehrere Anklagen erwarten den Täter

Gegen den Beschuldigten wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl durch den Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg erlassen. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft und muss sich insbesondere wegen Brandstiftung, Diebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und anderen Delikten strafrechtlich verantworten.