Kritik und Unverständnis: Landkreis Forchheim startet ohne zusätzliche Busse ins Schuljahr

In Bayern beginnt am Dienstag, 8. September 2020, der Schulunterricht - allerorts mit Mund-Nasen-Schutz und Abstand halten. Auf dem Schulweg kann es für den ein oder anderen Schüler im Landkreis Forchheim ungewollt eng werden. Denn mehr Schulbusse wird es vorerst nicht geben. Das teilte Landrat CSU ) auf eine Anfrage von Elisabeth Krause mit, die für Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag sitzt. "In der Tatsache allein, dass im Schülerverkehr die Abstandsregelungen nicht eingehalten werden können, kann keine generelle Notwendigkeit zum Einsatz alternativer oder zusätzlicher Verkehrsmittel gesehen werden", geht aus dem Antwortschreiben hervor.