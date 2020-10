Kritik an Geisterbussen im Kreis Forchheim: Warum leere Busse sinnvoll sein können

Wenn er aus dem Fenster seiner Wohnung in der Forchheimer Innenstadt blickt, beobachte er regelmig, wie sich Autos, Busse und auch Lkws in der Bamberger Strae stauen. Als Reaktion auf unsere PNV-Serie in der Zeitung ist dem FT-Leser negativ aufgefallen, dass die ffentlichen Busse zu wenig ausgelastet seien.