Neunkirchen am Brand vor 28 Minuten

Infrastruktur

Kreis Forchheim: Oberflächenwasser dringt in Trinkwasserbrunnen ein

Oberflächenwasser dringt in den Brunnen 4 der Trinkwasserversorgung der Marktgemeinde Neunkirchen am Brand ein. Die Verkeimung ist nicht so einfach zu beheben. Andere Brunnensanierungen müssen daher zurückgestellt werden.