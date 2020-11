Die Videos von Martin Walz haben phänomenal eingeschlagen. Nicht nur "100 Tage im Amt" oder seine Zusammenfassung über die Gemeinderatssitzung wurden angeschaut, sondern auch vor allem das Video, in dem sich der CSU-Bürgermeister aufgrund der hohen Zahl der Infizierten in seiner Gemeinde Neunkirchen am Brand sachlich und ermutigend an die Bürger wendet, erreichte mit fast 6000 Aufrufen enorm viele Menschen.