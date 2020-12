Fehlt der Duft vom Weihnachtsmarkt? "Auch zu Hause lässt sich die eine oder andere Leckerei einfach und schnell zubereiten, die sonst auf den Weihnachtsmärkten zum Naschen verführt", hat die Poxdorferin Christine Werner von den Forchheimer Landfrauen als Tipp für die Weihnachtszeit in den eigenen vier Wänden.

"Der große Vorteil am Selbermachen ist, dass sich die Rezepte nach eigenem Geschmack abwandeln lassen und für die Zutaten regionale Erzeugnisse verwendet werden können", ergänzt Kreisbäuerin Rosi Kraus. Dass auch mit heimischen Produkten Weihnachtsmarktklassiker zubereitet werden können, zeigen sie mit einem Rezept für gebrannte Hasel- oder Walnüsse. "Sie schmecken nicht nur gut, sondern verströmen auch einen herrlichen Weihnachtsduft im ganzen Haus", sagt Christine Werner.

Das Rezept

Zutaten: 200 g heimische Wal- oder Haselnusskerne, 150 g brauner Zucker, 80 ml Wasser, Gewürze wie Chili, Zimt oder Vanille nach Geschmack.

Zubereitung: Wasser, Zucker und Gewürze in einer Pfanne aufkochen. Sobald das Zuckerwasser kocht, die Nüsse dazugeben und gut verrühren. Die Nussmischung so lange unter ständigem Rühren köcheln lassen, bis das Wasser verdampft ist und der Zucker zu kristallisieren beginnt. Bei mittlerer Hitze weiterrühren, bis der Zucker leicht zu schmelzen beginnt. Die fertigen gebrannten Nüsse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben und darauf achten, dass sie nicht aneinanderkleben. Nach dem Auskühlen können die gebrannten Nüsse luftdicht verpackt gelagert werden oder sie werden gleich genascht. An Stelle des braunen Zuckers kann auch weißer Haushaltszucker verwendet werden.

Christine Werner rät: "Allerdings hat der braune Zucker einen eher malzig-karamelligen Geschmack. Die fertigen, ausgekühlten Nüsse können in eine Metalldose oder Plätzchendose, ein Twist-off-Glas oder eine selbst gefaltete Butterbrottüte verpackt werden. Zum Verschenken dann einfach noch einen tollen Anhänger mit Beschriftung oder dem Rezept, einen kleinen Zweig und eine rote Schleife dazu anhängen."