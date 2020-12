Fast jede Woche leiht sich Jonas Bücher in der Neunkirchener Bücherei aus. Noch lieber deckt er sich regelmäßig mit Spielen und CDs ein. Vor allem die Detektivgeschichten hört er sich gerne an. Zugute käme ihm hier sein Hauptgewinn beim Antolin-Wettbewerb (Leseförderungsprogramm), eine Jahresmitgliedschaft in der Bücherei in Neunkirchen am Brand . Doch die Büchereien sind erneut vom Lockdown betroffen und mussten die Türen schließen. In der Bücherei in Neunkirchen am Brand war der Tag, an dem die Schließung der Büchereien verkündet wurde, der letzte Tag vor einer EDV Umstellung. Drei Stunden blieben Gabriele Bail und ihrem Team Zeit, die Schließung über die sozialen Medien bekannt zu machen, damit sich die Lesefreunde mit der Aufforderung "bitte hamstern" für eine unbekannte Anzahl von Wochen mit Medien eindecken konnten - mit Erfolg. "In den dreieinhalb Stunden haben wir 1500 Medien verliehen. Am Freitag, als planmäßig nach den geltenden Vorschriften noch die Schulklassen einzeln kamen, wurden nochmals 700 Bücher ausgeliehen", erzählt Gabriele Bail, die Leiterin der Neunkirchener Bücherei. Dann blieb ihr nichts anderes, als die Bürger abzuweisen und vor der Tür stehen zu lassen.