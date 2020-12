Hiltpoltstein aktualisiert vor 56 Minuten

Öffentlichkeitsfahndung

Kreis Forchheim: Unbekannte sprengen Geldautomaten - Anwohner von lautem Knall geweckt

Eine Spur der Verwüstung haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in einer Bankfiliale in Hiltpoltstein hinterlassen, als sie einen Geldautomaten aufsprengten. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Mithilfe.