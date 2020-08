Pretzfeld vor 50 Minuten

Einsatz

Großbrand im Landkreis Forchheim: Feld bei Pretzfeld geht in Flammen auf

Flammeninferno bei Pretzfeld im Landkreis Forchheim: Am Samstagnachmittag hat eine Ballenpresse Feuer gefangen und das benachbarte Feld in Brand gesetzt. Erst vor einer Woche brannte ein Feld ganz in der Nähe der Einsatzstelle komplett ab.