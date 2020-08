Feldbrand im Landkreis Forchheim: Zwischen Kolmreuth und Pretzfeld ist am Samstagnachmittag (1. August 2020) eine Ballenpresse in einem Feld in Brand geraten. Das berichtet die Polizei in einer ersten Mitteilung. Die Flammen breiteten sich schnell auf das Feld aus.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind aktuell im Einsatz und mit den Löscharbeiten beschäftigt. Noch ist die Brandursache unklar. Für das Wochenende ist die Waldbrandgefahr durch das anhaltende trockene Wetter extrem hoch. Hubschrauber kreisen über Franken, um Brandherde frühzeitig zu erkennen.

Dies ist eine Erstmeldung. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald der Redaktion neue Informationen vorliegen.