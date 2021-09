Eine 67-jährige Urlauberin war am frühen Donnerstagnachmittag (09.09.2021) gemeinsam mit ihrem 74-jährigen Mann zu einer Wanderung in die Nähe der Esperhöhle aufgebrochen. Kurz nach Leutzdorf kamen sie vom Weg ab und erreichten eine Felserhöhung, von der die Frau abstürzte und sich leicht verletzte, wie die Polizeiinspektion Ebermannstadt mitteilte.

Da die beiden Wanderer ihre Position nicht genau lokalisieren konnten, gestaltete sich die Suche nach den Beiden sehr schwierig. Beamte der Polizei und Bergwacht brauchten 3 Stunden, um die Wanderer zu finden.

Bergwacht retteten Seniorin mit Seilsicherung

Die Helfer der Bergwacht stiegen zu den beiden Rentnern hinunter und bargen sie mit Seilsicherung. Die Polizei ruft die Wanderer und Urlauber auf, die markierten Wanderwege nicht zu verlassen.

Man bewegt sich selbst in der Fränkischen Schweiz dann schnell in alpinem Gelände. Erschwerend kommt dazu, dass in den ländlichen Regionen häufig schlechter Handyempfang ist, so das eine GPS-Ortung nicht möglich ist.