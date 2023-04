Diese 5 griechischen Restaurants in Forchheim solltest du kennen

Verschiedene griechische Spezialitäten in angenehmer Atmosphäre

in angenehmer Atmosphäre Hier ist für jede*n etwas dabei

Die Restaurants in Forchheim punkten durch Gastfreundschaft und einen guten Service

Du hast mal wieder Lust auf griechisches Essen? Gyros, Tsatsiki auf Fladenbrot, Souvláki, Moussaka & Co. – die kulinarischen Highlights der griechischen und mediterranen Küche sind echte Klassiker. Doch wo schmeckt das griechische Essen am besten? Wir haben dir die besten fünf Griechen in Forchheim zusammengestellt, auf Basis der Google-Bewertungen.

1# Restaurant Akropolis

Das Restaurant Akropolis in Forchheim ist ein Ort, an dem man sich auf eine kulinarische Reise begeben und die Gastfreundschaft sowie den landestypischen Geschmack genießen darf. Es bietet eine Vielzahl an Speisen, von der Vorspeise bis zum Nachtisch, sodass jede Vorliebe bedient wird.

Jedes Gericht wird frisch zubereitet und nur Produkte höchster Qualität werden verwendet. Die griechischen Spezialitäten sind beliebt und werden durch eine angenehme Atmosphäre ideal abgerundet. Darüber hinaus ist das Restaurant Akropolis in Forchheim sehr gut erreichbar.

Restaurant Akropolis

Wiesentstraße 11, 91301 Forchheim

Telefon: 09191 704988

www.akropolis-forchheim.de

Öffnungszeiten: Montag bis Dienstag von 17.30 bis 22.00 Uhr sowie Donnerstag bis Sonntag von 11.30 bis 14.00 Uhr und 17.30 bis 22.00 Uhr.

2# Estiatorio Alexandros

Das Estiatorio Alexandros in Forchheim ist ein griechisches Restaurant, das seinen Gästen ein authentisches Erlebnis bietet. Die Speisen werden aus frischen Zutaten hergestellt und mit hochwertigem griechischen Olivenöl zubereitet. Die mediterranen Spezialitäten machen das Erlebnis hier immer zu etwas Besonderem.

Das Ambiente des Restaurants ist hell und gemütlich, die Gastfreundlichkeit der Bedienung ergänzt das Erlebnis optimal. Das Restaurant ist bekannt für seine Vielfalt an exotischen Salaten, Lamm-Gerichten und Fisch-Spezialitäten aus allen Teilen Griechenlands.

Estiatorio Alexandros

Hornschuchallee 32, 91301 Forchheim

Telefon: 09191 3516993

www.alexandros-forchheim.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11.00 bis 14.00 Uhr und von 17.00 bis 23.00 Uhr. Montag ist Ruhetag.

3# Taverne Ilios

Die Taverne Ilios in Forchheim ist ein idyllisches griechisches Restaurant, das die typische griechische Gastfreundschaft und die Atmosphäre des Landes zu uns bringt. Es verfügt über eine rustikale Einrichtung, um den authentischen Charme Griechenlands wiederzugeben. Die Gäste können traditionelle Gerichte wie Gyros, frischen Fisch oder Lamm sowie viele weitere Speisen genießen.

Für noch mehr Authentizität kannst du eine Auswahl verschiedener griechischer Weine kosten. Um den Abend gemütlich abzuschließen, kannst du hier auch einen Ouzo trinken. Die Taverne Ilios ist der perfekte Ort, um dem Alltag zu entfliehen und die Gastronomie Griechenlands zu genießen.

Taverne Ilios

Bayreuther Str. 112, 91301 Forchheim

Telefon: 09191 6256610

www.facebook.com/people/Taverne-Ilios-Forchheim/100063148904719/

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 17.00 bis 22.00 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

4# Taverne Olympia

Die Taverne Olympia in Forchheim ist ein Ort, an dem sich griechische Küche und Gastfreundschaft treffen. Die Speisekarte bietet eine reiche Auswahl an köstlichen Gerichten, die alle mit frischen Zutaten zubereitet werden. Von Meeresfrüchtegerichten bis hin zu Fleisch- oder Nudelgerichten findest du hier alles, was dein Herz begehrt.

Jedes Gericht wird mit passenden Weinen serviert, um eine authentische Mahlzeit zu gewährleisten. Auch die täglich wechselnde Tages- und Mittagskarte liefert regelmäßig neue Köstlichkeiten. Genieße die mediterrane Lebensart und lasse dich einfach treiben.

Taverne Olympia

Burker Straße 32, 91301 Forchheim

Telefon: 09191 32583

www.taverne-olympia-fo.de

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 16.30 bis 22.30 Uhr sowie Sonntag von 11.30 bis 14.00 Uhr. Donnerstag ist Ruhetag.

5# Waldgaststätte Kersbach

Im Vereinsheim des DJK Kersbach kannst du wunderbar griechisch essen. Die Karte besteht aus Vorspeisen, Fischgerichten und verschiedenen Fleischspezialitäten, Nudelgerichten sowie Salaten. Als besonderer Service kannst du die Speisen auch zum Mitnehmen bestellen.

Ebenso gibt es eine schöne Auswahl an internationalen oder lokalen Weinen. Von der traditionellen griechischen Küche bis hin zur moderneren europäischen Variante: Hier findest du alles. Parallel kannst du beim Fußball zuschauen und dich rundum gut unterhalten lassen.