Feueralarm am Dienstagvormittag im Gymnasium Fränkische Schweiz Ebermannstadt: In einer Toilette im Untergeschoss des Gymnasiums war ein Feuer ausgebrochen. Aufgrund der schnellen Evakuierung des Gebäudes gerieten keine Personen in Gefahr. Um 10 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage Alarm aus. Kurze Zeit später wurde die Meldung von der zuerst eintreffenden Feuerwehr Ebermannstadt bestätigt, und die Feuerwehren aus Gasseldorf, Pretzfeld und Streitberg wurden nachalarmiert. Unter schwerem Atemschutz löschten die Feuerwehrleute den Brand im Untergeschoss und trugen die Decke großflächig ab, um eventuelle Glutnester auffinden zu können. Das Feuer war rasch unter Kontrolle. Allerdings breiteten sich giftige Rauchgase bis in das erste und zweite Obergeschoss aus.

Die Schüler werden und wurden vom Rettungsdienst und der Feuerwehr betreut, bis sie zurück in die

Schule beziehungsweise von ihren Eltern abgeholt werden konnten. Im Einsatz sind circa 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ebermannstadt, Gasseldorf, Pretzfeld und Streitberg sowie die Polizei und der Rettungsdienst.