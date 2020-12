Wiesenthau vor 1 Stunde

Corona

Fränkische Schweiz: Ein kompletter Gemeinderat muss in Quarantäne

Im Landkreis Forchheim gibt es einen Corona-Ausbruch in einem Gemeinderat. Das Gremium hatte in einem Sportheim getagt und ein Gemeinderat danach Corona-Symptome gezeigt. Nun befinden sich alle Anwesenden in Quarantäne.