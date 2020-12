Die Lage im Streitberger Seniorenzentrum "Haus Martin Luther " der Diakonie Bamberg-Forchheim ist nicht nur angespannt, sondern prekär. Von den 75 Bewohnern des Senioren- und Pflegeheims sind inzwischen 66 positiv auf Sars-Cov-2 getestet, zwei betagte Bewohner starben laut Heimleiterin Alexandra Dauer inzwischen an den Folgen der Viruskrankheit Covid-19 , einer davon am Freitagfrüh in der Einrichtung. Die gesamte Einrichtung steht unter Quarantäne . Es herrscht absolutes Besuchsverbot.