Forchheimer in der Merianstraße sind gefrustet: Stadt habe das Verkehrsproblem selbst herbeigeführt

Abgefahrene Außenspiegel, zugeparkte Einfahrten, hupende und schimpfende Autofahrer . Vor allem im Feierabendverkehr, wenn viele Anlieger entlang der Merianstraße parken , kommt es regelmäßig zu Konflikten und brenzligen Verkehrssituationen. "Die Autofahrer müssen im Zickzack an den versetzt parkenden Autos vorbeifahren", berichtet Constanze Schmitt, die mit ihrer Familie unweit der Merianstraße am Ortseingang von Buckenhofen wohnt. Was sie besonders ärgert: Die Verkehrssituation sei erst seit vergangenem Herbst problematisch. Schmitt ist in der Merianstraße aufgewachsen, ihre Eltern und ihr Bruder Kilian Schmelmer wohnen vor Ort.