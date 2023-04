Forchheim: Zehnte Bierkönigin bei Saisoneröffnung inthronisiert - Luisa I. stellt sich vor

Königlicher Glanz im Kellerwald: Im Rahmen der Bierkeller Saisoneröffnung wurde am Samstag, 22. April 2023, die neue Forchheimer Bierkönigin Luisa I. vorgestellt und inthronisiert. Wie die Stadt Forchheim erklärt, darf die 20-Jährige Luisa Zametzer ab sofort die Forchheimer Bierkultur bis April 2025 präsentieren.

In geheimer Abstimmung wurde die neue Bierkönigin von einer Jury, bestehend aus Vertretern der drei Forchheimer Brauereien, Bierbotschafter Franz Streit, dem Geschäftsführer der Stadtwerke Christian Sponsel (Hauptsponsor), dem Leiter des Tourismusmanagements Nico Cieslar und der bisherigen Bierkönigin Melanie I., ausgewählt. Insgesamt gab es sechs Bewerberinnen. „Das Auswahlverfahren war nicht einfach, wir hatten bierbegeisterte und motivierte Frauen bei den Gesprächen,“ so Bierbotschafter Franz Streit.

Luisa I. hatte bereits im Jahr 2017 als Weihnachtsengel Forchheim repräsentiert. Seit 2021 macht sie eine Ausbildung zur Brauerin und Mälzerin und bringt somit die besten Voraussetzungen für ihr künftiges Amt mit.

Die 20-Jährige Kersbacherin präsentiert künftig die drei Forchheimer Brauereien Hebendanz, Neder und Greif sowie die Stadt Forchheim auf verschiedensten Veranstaltungen und Messen. Rund 25 Termine werden pro Jahr auf sie zukommen.

In der Stadt Forchheim wurde bereits 2005 die erste Forchheimer Bierkönigin inthronisiert und damit die erste Bierkönigin in ganz Oberfranken.

„Das Amt der Forchheimer Bierkönigin hat sich in den letzten Jahren zu einem sehr guten Marketinginstrument für die Stadt Forchheim entwickelt. Als Markenbotschafterin schafft unsere Bierkönigin Begeisterung und dadurch Weiterempfehlung“, so Nico Cieslar, der Leiter des Tourismusmanagements.

In einem Interview stellt die Stadt Forchheim die 20-Jährige gerne vor:

Hallo Luisa, herzlich willkommen als neue Forchheimer Majestät! Kannst Du Dich kurz vorstellen?

Ich heiße Luisa Zametzer, bin 20 Jahre alt und komme aus Kersbach. Seit 2010 bin ich im Musik- und Spielmannszug Forchheim und spiele dort mittlerweile Saxophon und bin seit 2018 eine der Jugendvertreterinnen im Verein.

Besonders gerne erinnere ich mich an die Zeit, als ich 2017 einer der Forchheimer Weihnachtsengel sein durfte und hier die Stadt Forchheim schon bei verschiedenen Auftritten repräsentieren durfte, u.a. beim Christkinder-Symposium der Metropolregion Nürnberg im thüringischen Lauscha. Seit März 2022 bin ich in Kersbach im Pfarrgemeinderat und versuche hier frischen Wind in unsere Kirche zu bringen, zum Beispiel mit modernen Gottesdiensten, wie zum Beispiel Songandachten.

Warum wolltest Du Bierkönigin werden?

Ich habe mich um das Amt der Forchheimer Bierkönigin beworben, weil ich unsere Bierkultur sehr schätze und ich denke, dass ich diese mit meiner fröhlichen und aufgeschlossenen Art gut vertreten kann.

Auch beruflich dreht sich bei mir alles rund ums Bier: Während meiner Schulzeit am Herder-Gymnasium Forchheim habe ich bei einem Praktikum in einer Brauerei festgestellt, dass ich mich sehr für den Herstellungsprozess von Bier interessiere und gerne eine Ausbildung zur Brauerin und Mälzerin machen möchte. Nach dem Abitur 2021 habe ich dann meine Ausbildung zur Brauerin und Mälzerin bei der Brauerei Tucher in Fürth begonnen. Durch meinen Beruf bin ich jeden Tag in den Herstellungsprozess eingebunden. Dabei finde ich es sehr spannend, dass man die Rohstoffe dafür einfach aus der Natur gewinnt und man ohne Zusätze ein fertiges Produkt in den Händen hält, das jeder und jede kennt und das Menschen zusammenbringt und verbindet. Ich finde es schön, dass auf Grund des bayerischen Reinheitsgebotes an Altbewährtem und Traditionellem festgehalten wird, aber trotzdem so viele verschiedene Produkte entstehen können, deren Qualität immer weiterentwickelt wird. Deshalb will ich auch gerne diese große Biervielfalt den Menschen näherbringen und unsere drei Forchheimer Traditionsbrauereien vertreten.

Worauf freust Du Dich?

Ich freue mich, die Ehre zu haben, unsere Forchheimer Brauereien zu vertreten. Ich freue mich auf die unterschiedlichsten Veranstaltungen, vor allem aber natürlich auf unser Annafest im schönen Kellerwald und auf viele neue Bekanntschaften, denen ich unser Forchheimer Bier näherbringen darf. Es wird eine spannende Zeit werden, auf die ich mich jetzt schon riesig freue.

Was ist Dein Lieblingsbier?

Im Sommer, wenn man draußen bei einer Brotzeit sitzt, trinke ich am liebsten ein Helles, das mit seiner Ausgewogenheit von Hopfen und Malz den Feierabend noch schöner macht. Im Winter, wenn man es sich drinnen gemütlich macht, darf es auch gerne mal ein dunkles, malzaromatisches Bier sein. Auf der Skihütte im Winter bevorzuge ich gerne das helle Weizen.