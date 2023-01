Die Veranstaltung "Winterzauber" soll den Forchheimer Kellerwald Anfang Februar endlich aus seinem Winterschlaf holen. Nach einer gemeinsamen Absprache zwischen der Stadt Forchheim und den Gastwirten wurde der Öffentlichkeit nun das Programm vorgestellt.

Nachdem die Veranstaltung im Jahr 2021 aufgrund der Pandemie noch abgesagt werden musste, fällt am ersten Februar-Wochenende (4. und 5. Februar 2023) endlich der Startschuss.

Forchheim: "Winterzauber" im Kellerwald am 4. und 5. Februar 2023 - Team-Challenge bei Baumweitwurf

Das Treiben zwischen den sieben Kellern und dem oberen Festplatz beginne jeweils um 12 Uhr, heißt es vonseiten der "Winterzauber"-Organisatoren. Für jüngere Besucher gebe es auf dem oberen Festplatz nicht nur eine Süßigkeitenbude mit allerlei Leckereien, sondern auch ein Karussell.

Für zusätzliche Unterhaltung sorge am Samstag (4. Februar 2023) zwischen 14 und 18 Uhr Radio Bamberg: "Bei der Christbaum-Team-Challenge mit Baumweitwurf und Marathon kommen Teilnehmende richtig ins Schwitzen. Ruhm, Ehre sowie eine Reise nach Paris gebühren der oder dem Sieger*in", heißt es in der Ankündigung der Forchheimer Tourist-Information. Wer sich dieses "Spektakel" nicht entgehen lassen wolle, könne Sie sich als Viererteam in Kürze direkt bei Radio Bamberg anmelden.

Abseits vom oberen Festplatz erwartet die Gäste auf den insgesamt sieben teilnehmenden Kellern ein vielfältiges Programm aus kulinarischen und musikalischen Angeboten - inklusive Live-Musik und DJ-Sets.

"Winterzauber" im Kellerwald - diese sieben Keller machen mit

Birgits Schindlerkeller

Greif Keller

Rappen Keller

Winterbauerkeller

Glockenkeller

Neder Keller

Weiß-Tauben-Keller

Einen Überblick über das gesamte Programm mit allen Angeboten und Events gibt es auf der Website der Tourist-Information Forchheim.

