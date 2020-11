Forchheim vor 51 Minuten

Kunst

Forchheim: Wie ein Künstler die letzten Momente des Rathauses einfängt

Bevor die Fassade des historischen Rathauses in Forchheim verhüllt wird, setzt der akademische Maler Akulov Maxim das Bauwerk noch einmal in Szene. Der Wahl-Bamberger aus Sibirien ist überzeugt: Kunst kann in der Krise helfen.