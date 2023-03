Im Zeitplan liegen die Bauarbeiten an der Piastenbrücke in Forchheim, meldet die DB Netz AG. Wie die Stadt Forchheim in einer Pressemitteilung erklärt, sieht der Bauablaufplan vor, dass im nächsten Schritt die Piastenbrücke vom 03.04.2023 bis zum 30.06.2023 voll gesperrt wird. Im Gegenzug wird die aktuell noch gesperrte Eisenbahnunterführung an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße zum 31. März 2023 freigegeben.

Der Gehweg führt derzeit bereits provisorisch über die neue Stahlbogenbrücke und die Behelfsbrücke wurde rückgebaut (siehe beiliegendes Bild).

Mit der kompletten Verkehrssperrung der Piastenbrücke von Anfang April bis einschließlich 30.06.23 ist gewährleitet, so die DB Netz AG, dass die allgemeine Verkehrsfreigabe dann Anfang Juli und zwar voraussichtlich am 01.07.23 erfolgen kann und die Piastenbrücke zum Annafest 2023 für den allgemeinen Verkehr zur Verfügung steht.

Restarbeiten im Nachgang, wie z. B. der Abbau der Kappengerüste, werden ohne Einfluss auf die Verkehrsführung auf der Brücke erledigt. Vorteil ist, dass durch die Vollsperrung eine höhere Qualität der Ausführungen erreicht wird, da beispielweise Arbeitsfugen in den Asphalt- und Abdichtungsschichten entfallen.

Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein erklärt: „Durch meine ehemalige berufliche Praxis als Qualitätsingenieur lege ich persönlich großen Wert auf eine ordnungsgemäße und nachhaltige Ausführung der Arbeiten. Mit einer Teilsperrung könnte der gewünschte Qualitätsstandard niemals erreicht werden. Mit der Vollsperrung gewinnen wir zusätzlich den Vorteil, dass die restlichen Arbeiten zeitlich bestimmbar sind. Dieser Sichtweise hat sich der Stadtrat angeschlossen und die vorgeschlagene Vollsperrung vom 03.04 bis 30.06.2023 gebilligt.“