Forchheimer Storche bekommen neues Nest: Der stellvertretende Vorsitzende der Forchheimer Kreisgruppe des LBV - Gunther Brokt - kam mit einer nicht alltäglichen Anfrage auf uns zu, so Feuerwehr-Vorsitzender Josua Flierl. Das Storchennest am Forchheimer Klinikum muss dringend erneuert werden, so lautete die Bitte des Landesbundes für Vogelschutz. Nach einem Ortstermin war klar, wir können hier mit Mensch und Maschine gerne behilflich sein, freut sich Flierl weiter.

Gestern (20.04.2021) war es nun soweit: Das alte Nest aus dem Jahre 2010 wurde mit Hilfe der Drehleiter, Trennschleifer und dem vollen Körpereinsatz fachmännisch abgebaut und das Neue - aus Korb geflochtene Nest - in luftige Höhe gebracht und mit Draht fixiert, so dass es allen Stürmen standhält.

Im Anschluss bekam das neue Storchen-Zuhause noch eine Einlage aus frischem Stroh. Wir haben diese Aktion gleich doppelt genutzt, so konnten wir die Gelegenheit wahrnehmen und einen werdenden Drehleitermaschinisten am Gerät ausbilden, so Josua Flierl weiter.

Gunther Brokt sagte der Freiwilligen Feuerwehr ein herzliches Vergelt´s Gott und freut sich darauf, dass das neue Haus gut angenommen werden wird und bald eine Storchenfamilie einziehen wird.