Forchheimer Feuerwehren nach Starkregen im Dauereinsatz: In Forchheim sorgte der starke Regen in der Nacht auf Freitag (6. August 2021) für überflutete Straßen und etliche vollgelaufene Keller. Einsatzkräfte der Feuerwehren Forchheim, Buckenhofen und Burk hatten alle Hände voll zu tun. Der Schaden hielt sich aus Sicht der Betroffenen glücklicherweise in Grenzen.

Wie der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Forchheim, Jürgen Mittermeier, inFranken.de mitteilt, setzte der Wolkenbruch in Forchheim einige Straßen 15 bis 20 Zentimeter unter Wasser. Die Einsatzkräfte konnten die Wassermassen demnach durch das Öffnen der Gullys in den betroffenen Bereichen in den Griff bekommen. Im südwestlichen Stadtteil Burk drang das Wasser in zahlreiche Keller. Der Feuerwehr gelang es jedoch, diese erfolgreich leer zu pumpen.

Forchheim: Feuerwehr kämpft gegen überflutete Keller und Straßen - 35 Einsätze in wenigen Stunden

Die Arbeit endete für die insgesamt 45 Einsatzkräfte erst um 2.30 Uhr. Am Ende der Nacht konnten sie auf 35 Einsätze zurückblicken. Der entstandene Schaden fiel laut Angaben der Feuerwehr vergleichsweise gering aus - er entstand vor allem in den überfluteten Kellern.

Erst im Juli hatte Starkregen in mehreren Regionen Frankens zu einem Jahrhunderthochwasser geführt. Die Rettungskräfte waren massiv gefordert, die Schäden teils immens. Doch es gab auch gute Nachrichten.