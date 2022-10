Forchheim: Gerüchte um verdächtigen Mann vor Schule besorgen Eltern

"Angeblich Kinder ins Auto gezerrt ": Wilde Geschichten kursieren in sozialen Netzwerken

": Wilde Geschichten kursieren in Foto von vermeintlichem Täter in Chats geteilt - Bild liegt auch Polizei vor

- Bild liegt auch Polizei vor "Führen Kontrollen durch": Beamter klärt zur aktuellen Lage auf

Große Aufregung im Forchheimer Gemeindeteil Burk: Seit Tagen beschäftigt den Schulverbindungsbeamten der Forchheimer Polizei, Thomas Ochs, vor allem ein Thema: "Letzte Woche haben sich besorgte Eltern an die Schule vor Ort gewandt, weil dort öfter schon eine verdächtige Person gesehen worden sein soll", so Ochs. Unterschiedliche Meldungen besagen etwa, dass es sich um einen Mann handle, der Kinder angesprochen haben soll.

"Nichts Konkretes, dass Kinder angesprochen worden": Polizeibeamter klärt auf

Ein Bürger habe der Polizei gegenüber geäußert, dass sich dieser auch vor dem Kindergarten aufgehalten habe, sagt Ochs. Über die sozialen Netzwerke und in Chats habe sich das Ganze in kürzester Zeit massiv verbreitet.

"In Elterngruppen bei WhatsApp ist das gefühlt ein bisschen wie stille Post. Wir wissen nicht, ob es sich bei den Beobachtungen um denselben Mann handelt, denn in den Beschreibungen ist er zum Beispiel vom Aussehen her mal westeuropäisch und mal dunkelhäutig."

Teilweise gingen auch Gerüchte um, ein Mann habe versucht, "Kinder in Fahrzeuge zu zerren", so der Polizeibeamte. Allerdings sei kein einziger Vorfall der Polizei gemeldet worden, betont er. "Das findet alles nur im Online-Bereich statt." Und: "Wir haben nichts Konkretes, dass tatsächlich Kinder angesprochen wurden", dies sei Ochs besonders wichtig klarzustellen.

Gerüchte zu verdächtigem Mann in Forchheim - Kontrollen vor Schule und Kindergarten

Trotzdem habe die Polizei reagiert und "Maßnahmen getroffen". So würden mittlerweile "zu den jeweiligen Zeiten Kontrollen durchgeführt, teilweise auch von Zivilfahrzeugen, nicht nur im Umfeld von Schule und Kindergarten, sondern zum Beispiel auch Spielplätzen".

Man halte "die Augen offen", könne bislang aber nichts Verdächtiges vermelden. Sogar ein Foto liege der Polizei vor, allerdings "wurde dieses in Chats geteilt und ist von der Qualität her sehr schlecht".

Ein Abgleich sei nicht möglich, träfe man den Mann persönlich an, würden ihn die Beamten wohl aber erkennen, so der Beamte der Polizei Forchheim. In den kommenden Tagen sollen die Kontrollen weiter fortgeführt werden.

