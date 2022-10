Burghaslach: Polizei wird Anlock-Vorfall gemeldet

Mann soll Mädchen nahe Schule angesprochen haben

soll haben Gerücht zu Mann im Auto sorgte im Kreis Erlangen-Höchstadt für Aufregung

sorgte im Gleicher Ortsname: Polizei geht von Verwechslung aus

Ein Facebook-Post, der vor einem fremden Mann in einem Auto warnte, welcher angeblich ein Mädchen in Niederndorf (Gemeindeteil von Herzogenaurach) angesprochen hatte, wurde vergangene Woche in mehreren lokalen Gruppen geteilt. Der Polizei lagen allerdings keine Hinweise auf einen solchen Vorfall vor. Mittlerweile geht das Polizeipräsidium Mittelfranken von einer Verwechslung aus. Denn an einem anderen Ort in Franken mit demselben Namen wurde den Behörden ein solcher Fall gemeldet.

Update vom 17.10.2022: Ortsverwechslung? Polizei ermittelt in einem anderen Dorf zu Versuch, Mädchen in Auto zu locken

Der Facebook-Post zog weite Kreise, weshalb es eine Ortsverwechslung gegeben haben könnte, vermutet ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Gespräch mit inFranken.de. In Herzogenaurach gebe es nach wie vor keine Hinweise darauf, dass sich ein solcher Vorfall dort abgespielt hätte.

Allerdings wurde der Polizei ein Vorfall in einem anderen Niederndorf, einem Gemeindeteil von Burghaslach im Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim gemeldet, wie der Sprecher erklärt.

Der Polizei sei die Information gegeben worden, ein Mann habe ein Mädchen nahe einer Schule angesprochen. Die Polizei Neustadt an der Aisch sei bereits vor Ort gewesen und habe eine Zivilstreife im Umfeld der Schule eingesetzt. Bisher gebe es jedoch auch hier keine weiteren Hinweise auf einen mutmaßlichen Täter.

Erstmeldung vom 14.10.2022: Bisher keinerlei Hinweise für derartigen Vorfall im Raum Herzogenaurach

Folgender Bild-Post ist seit Tagen im Umlauf: "Es wurde heute, 11.10.2022, ein Mädchen in Niederndorf von einem Mann angesprochen, bzw. wollte er, dass sie ins Auto einsteigt. Sie konnte wegrennen und hat sich auf die schnelle, 3 Tage Bart und schwarze Haare gemerkt. Passt bitte auf eure Kids auf. Polizei wurde informiert und weiß Bescheid. Darf geteilt werden!!!!"

In regionalen Facebookgruppen aus Herzogenaurach und Höchstadt ist dieser Post zu finden und wird weiterhin eifrig geteilt. Wie die Polizei auf Nachfrage von inFranken.de erklärt, gebe es aber bislang keinerlei Hinweise, dass sich ein solcher Vorfall tatsächlich abgespielt hat. Demnach habe die Polizei über eine Mitleserin des Facebookposts von der Warnung erfahren. Die Polizei Herzogenaurach habe daraufhin an der Schule, an der sich das Ganze angeblich abgespielt haben soll, nach der Betroffenen und Zeugen gesucht.

"Wir nehmen eine solche Meldung natürlich ernst", berichtet die Polizei Mittelfranken. Allerdings konnte weder ein Mädchen noch der mutmaßliche Täter ausfindig gemacht werden. Nach jetzigem Stand gebe es keine Hinweise darauf, dass sich der Vorfall zugetragen hat, betont die Polizei.