In der Nacht auf Freitag, den 21. Oktober 2022, gegen 02.50 Uhr in der Nacht, wurde in Forchheim am Kolpingplatz ein Geldautomat gesprengt. Bei dem Automaten handelt es sich um ein in der Bankfiliale verbautes Gerät. Das gab das Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA) in einer Pressemeldung bekannt.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art: Laut einem Sprecher des BLKA zufolge war es bereits der vierte gesprengte Geldautomat im Oktober in Bayern. Hinzu kommt ein Versuch. Seit Jahresbeginn summieren sich die Fälle auf insgesamt 27. Dies sei eine "extreme Häufung", im gesamten vergangenen Jahr habe es nur 17 Fälle gegeben.

Unbekannte sprengen Geldautomaten - Bandenkriminalität?

Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um mindestens zwei Täter. Die Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung der Autobahn 73. Die weitere Fluchtrichtung ist noch nicht bekannt. Ihr Fluchtfahrzeug war vermutlich ein dunkler Audi. Das BLKA hat die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München stattfinden. Angaben zur Beute und zum Sachschaden wurden nicht gemacht.

Die Polizei geht davon aus, dass bundesweit hinter etwa zwei Drittel aller gesprengten Bankautomaten mehrere größere Gruppierungen stecken, die aus den Niederlanden operieren. Daher gebe es in den Bundesländern, die näher an den Niederlanden liegen, auch noch deutlich mehr Fälle als in Bayern. Grundsätzlich seien die Täter aber in ganz Deutschland aktiv.

Leider sei es schwierig, die Täter zu fassen, da diese hochprofessionell und unglaublich rücksichtslos vorgingen, sagte der Sprecher. Meist seien die Geldautomaten in der Nähe einer Autobahn, was eine schnelle Flucht mit teils sehr hohen Geschwindigkeiten ermögliche.

Das BLKA sucht nach Zeugen des Vorfalls und stellt folgende Fragen:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich Kolpingplatz in 91301 Forchheim verdächtige Personen aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Wer entsprechende Informationen hat, wird gebeten, sich beim Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 zu melden oder sich an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.