Viele Einzelhändler engagieren sich gerade in Aktionen, um auf die schwierige, wirtschaftliche Lage im Einzelhandel aufmerksam zu machen.

Wir berichteten beispielsweise über eine Unternehmerin, die sich bei der Aktion "Wir machen auf... merksam" in Erlangen beteiligt. Während einige Läden nur die dazu passenden Poster in ihre Fenster hängen, hat eine Frau in Forchheim die Aktion wörtlich genommen und ihren Laden tatsächlich geöffnet.

Forchheim: "Christines Damemoden" will Zeichen setzen

Der Laden "Christines Damenmoden" öffnete am Montag (11.02.21) in der Apothekenstraße Forchheim, obwohl die Gesetzeslage es momentan verbietet. Doch der Laden war nur wenige Stunden geöffnet. Gegen Mittag schloss die Inhaberin den Laden freiwillig wieder, nachdem ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes vor Ort kam und die Rechtslage erläutert hatte.

Die Frau wollte mit dem Öffnen vor allem ein Zeichen setzen. Die Schließung des Ladens konnte ohne Zwischenfälle durchgeführt werden, wie die Polizeiinspektion Forchheim mitteilt. Die Polizei wird die Situation weiterhin verfolgen und überwachen. Auf Nachfrage von inFranken.de teilte die Polizei mit, dass sie durchaus Verständnis für die schwierige Lage der Einzelhändler habe, aber dass sie sich trotzdem an das Gesetz halten müssen. Von den Händlern sei in der aktuellen Lage eine gewisse Kreativität gefragt. Eine Möglichkeit des Verkaufes könne außerdem "click&collect" sein.

Die Frau erwartet nun eine Anzeige. Ob sie ein Bußgeld zahlen muss und wie hoch es sein wird, ist momentan noch nicht klar.