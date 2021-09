Am Sonntag, 5. September 2021, bietet das mobile Impfteam des ASB Forchheim die Möglichkeit, sich beim Foodtruck-Festival auf dem Ausstellungsgelände an der Hafenstraße in Forchheim, gegen Corona impfen zu lassen. Dies teilt das Landratsamt Forchheim mit.

Wer möchte, kann sich im Zeitraum von 12 bis 16 Uhr ohne Terminvereinbarung gegen Corona impfen lassen. Die Impfung erfolgt ausschließlich mit dem Impfstoff von BioNTech.