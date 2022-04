Am 23. und 24. April 2022 wird im schönen Forchheimer Kellerwald die langersehnte Bierkellersaison eingeläutet. Wie die Stadt mitteilt, starten die Feierlichkeiten am Samstag um 16:00 Uhr mit der offiziellen Eröffnung der Bierkellersaison durch Forchheims Kellerwald-Bürgermeister Udo Schönfelder und dem Bieranstich auf der Bühne des Greif's-Kellers durch die Forchheimer Bierkönigin Melanie I.

Ein festlicher Umzug von den unteren zu den oberen Kellern im Anschluss an die Eröffnung wird vom Spielmannszug Jahn Forchheim musikalisch umrahmt. „Bei jedem geöffneten Bierkeller wird Halt gemacht, um den Wirtinnen und Wirten eine erfolgreiche Saison zu wünschen, ich freue mich darauf schon riesig“, so der Kellerwald-Bürgermeister Schönfelder.

Bierkellersaison eröffnet in Forchheim: Abwechslungsreiches Rahmenprogramm geplant

Ab ca. 18:30 Uhr startet ein abwechslungsreiches Abendprogramm auf der Bühne des Glockenkellers. Mit dabei sind die „Forchheimer Bierpatscher“, zahlreiche Bierköniginnen und der Spielmannszug Jahn Forchheim.

Programm am Samstag, 23. April 2022

ab 10:00 Uhr am Schützenhaus: Probeschießen an allen Schießständen

ab 12:00 Uhr auf dem Festplatz: Schaubrauen mit den Brauwastl Hobbybrauern Schiffschaukel Eis- und Süßigkeitenstand Kinderkarussell Spickerbude

ab 16:00 Uhr Bühnenprogramm am Greif's Keller und anschließendem Umzug von den unteren zu den oberen Kellern - musikalisch umrahmt durch den Spielmannszug Jahn Forchheim

ab 18:30 Uhr auf dem Glockenkeller:

Live-Auftritt der Forchheimer Bierpatscher Bierquiz mit den Forchheimer Bierköniginnen Live-Musik: Spielmannszug Jahn Forchheim



Programm am Sonntag, 24. April 2022

ab 10:00 Uhr am Schützenhaus: Probeschießen an allen Schießständen

ab 12:00 Uhr auf dem Festplatz: Infostand der Tourist-Info Bierkasten klettern mit der Freiwilligen Feuerwehr Forchheim Schaubrauen mit den Brauwastl Hobbybrauern Schiffschaukel Eis- und Süßigkeitenstand Kinderkarussell Spickerbude

ab 15:00 Uhr am Schindlerkeller: Livemusik von „Bernhard, Jürgen und Michl“

Gastspiel des Augsburger Figurentheaters

Das Augsburger Figurentheater gastiert ebenfalls bei der Eröffnung der Bierkellersaison und spielt "Der kleine Rabe Socke" am Freitag, 22. April und Samstag, 23. April 2022, jeweils um 15:00 Uhr sowie am Sonntag, 24. April 2022, um 11:00 und 15:00 Uhr, am unteren Festplatz.

Informationen: Tel. 0174 9051359

Führungen zum Saisonauftakt

WALK OF BEER Tour

23.04.2022 um 10 Uhr

Programm:

Weißwurstfrühstück im „Currywoschdhaus“ - In diesem Gebäude war von 1643 bis 1963 die Schwanenbräu Forchheim ansässig. Anschließend startet der Gästeführer die Tour; Treffpunkt: Currywoschdhaus, Paradeplatz 5; Endpunkt: Kellerwald Forchheim; Teilnehmerzahl: max. 15 Personen; Preis: 1 Paar Weißwürste inkl. Brezel und einem Getränk 8,50 Euro pro Person; Preis für die Tour: 12 Euro pro Person; Dauer der Tour: ca. 3 Stunden; Anmeldung bei der Tourist-Information bis 22.04.2022

Kostenlose Bierkellerführungen

So, 24.04.2022 um 15 und 16 Uhr; Treffpunkt: Infostand Tourist-Information auf dem Festplatz im Kellerwald, Anmeldung: nicht erforderlich!

Kulinarische Bierverkostung

24.04.2022 um 16.30 Uhr

Leistungen:

Verkostung von vier unterschiedlichen Forchheimer Bieren (ca. 0,1 l pro Sorte)

„Foodpairing“: Zu jedem Bier werden die passenden fränkischen Tapas gereicht

Erklärungen zur Biergeschichte Forchheims und Bierherstellung

Veranstaltungsort: Winterbauer Keller, Mindestalter: 18 Jahre, Teilnehmerzahl: ab 8 bis 20 Personen, Preis: 23,50 Euro pro Person, Dauer: ca. 2 Stunden, Anmeldung bei der Tourist-Information bis 22.04.2022