Frisches fränkisches Bier, kulinarische Spezialitäten, Musik und Feierlaune: Am 22. und 23. April 2023 läutet Forchheim die Bierkellersaison im Kellerwald ein und elf Bierkeller starten an diesem Wochenende in die Sommersaison: Birgit’s Schindlerkeller, Eichhornkeller, Glockenkeller, Greif Keller, Hebendanz-Keller, Kaiser Keller, Nederkeller, Schützenkeller, Stäffala-Keller, Weiß-Tauben-Keller (nur am Sonntag) und der Winterbauerkeller. Wie die Stadt Forchheim mitteilt, ist heuer die Inthronisierung der 10. Forchheimer Bierkönigin Highlight.

Am Samstag um 16:00 Uhr wird die neue Majestät auf der Bühne gegenüber vom Greif Keller vorgestellt. Mit einem anschließenden kleinen Umzug mit der Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr Forchheim durch den Kellerwald wird die Hoheit ihr neues Reich besichtigen und die Wirt*innen begrüßen. „Wir machen bei jedem geöffneten Bierkeller Halt und wünschen den Wirtinnen und Wirten eine erfolgreiche Saison, Das ist schon Tradition und ich freue mich als Kellerwald-Bürgermeister sehr auf diesen festlichen Saisonauftakt!“, erklärt Bürgermeister Udo Schönfelder.

Auf dem oberen Festplatz erleben die Gäste das Schaubrauen mit den „Brauwastl“- Hobbybrauern. Für Unterhaltung und Genüsse sorgen Stände mit Süßigkeiten, Schießbude, Lángos und Crêpes, das Kinderkarussell sowie das „Bierkastenklettern“ mit der Freiwilligen Feuerwehr Forchheim am Sonntag.

Thorsten Glauber, Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, zeigt am Sonntag von 12:00 bis 13:00 Uhr zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr, wie sicheres Grillen funktioniert.

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr nimmt der Kellerwald-Express wieder Fahrt auf. Er fährt am Samstag und Sonntag von 11:00 bis 15:00 Uhr und von 16:00 bis 20:00 Uhr seine Passagiere vom Unteren Festplatz bis zum Schützenhaus hinauf.

Ein „bieriges“ Programm bringt die Tourist-Information Forchheim zum Auftakt mit: Am Samstag findet die "Walk of Beer" Tour mit Start um 10 Uhr an der Tourist-Information in der Kapellenstraße 16 statt. Die Tour kostet 12,00 € pro Person - eine Anmeldung ist bei der Tourist-Information (Tel. 09191 714-338, E-Mail: tourist@forchheim.de) erforderlich. Am Sonntag werden die Gäste von Forchheimer Gästeführer*innen am Eingang zum Birgit’s Schindlerkeller erwartet. Zwei kostenlose Bierkellerführungen starten um 15:00 und um 16:00 Uhr. Hierfür ist keine Anmeldung erforderlich!

Weitere Informationen: https://www.forchheim-erleben.de/events/bierkeller-saisoneroeffnung