Forchheim hat seit Dienstag (22. Februar 2022) eine beliebte Bäckerei weniger. Der Ofen der Bäckerei Wölker ist erkaltet. Das ist auch der Grund für die Schließung nach 37 Jahren.

Weil der Backofen nicht mehr funktioniere und eine Investition nicht infrage käme, sei das Paar gezwungen, den "Bäckereibetrieb mit sofortiger Wirkung einzustellen". So ist es auf der Webseite zu lesen.

Bäckerei Wölker aus Forchheim muss schließen - wegen defektem Ofen

"Aufgrund unseres Schadens am Backofen und den hohen Kosten, die entstehen würden, müssen wir leider unseren Betrieb schließen. Ich bedanke mich herzlich bei allen unseren Kunden und wünsche Ihnen alles Gute", spricht Theresia Wölker merklich berührt auf dem Anrufbeantworter der Bäckerei. "So leid es uns tut, können wir eine derartig hohe Investition für einen neuen Bäckerei-Ofen aus Altersgründen nicht mehr aufbringen", heißt es ergänzend auf der Webseite.

Die Vollkornbäckerei bedankt sich bei ihrer "treuen Kundschaft für die vielen Jahre, für die wir Sie mit unseren köstlichen Backwaren und Broten verwöhnen durften". Theresia und Konrad Wölker suchten nun nicht nur Abnehmer für das Inventar der Bäckerei, sondern auch eine neue Wohnung für sich. Ein Jahr voller Veränderungen für das Paar.

Wie auf der Webseite der Tourist-Information Forchheim zu lesen ist, erhielt die Bäckerei Wölker in den Jahren 2004 und 2013 als Fachbäckerei eine Auszeichnung vom Magazin Der Feinschmecker und wurde "unter die 600 besten Bäckereien in Deutschland und 100 besten Bäckereien in Bayern eingetragen". Mindestens 22 verschiedene Brotsorten nach eigener Rezeptur, eigenes gemahlenes Getreide und verschiedene Figuren nach Wunsch aus Brötchenteig hätten die Bäckerei ausgezeichnet.

Auch die Bäckerei Nagel in Forchheim musste im September vergangenen Jahres schließen - und das nach 141 Jahren.