"Existenzen stehen auf dem Spiel": Forchheimer Einzelhändler bangen weiter

Christine Sareng steht in ihrer Modeboutique in der Apothekenstraße hinter dem Verkaufstresen. Ab und zu betritt eine Kundin den Laden, durchstöbert die Kleiderstangen. Ob bei den Passanten schon wieder die Kaufkraft zurück ist? "Nein", sagt Sareng sofort. "Was den Leuten zu schaffen macht, ist die Maske." Schließlich wolle man sich beim Bummeln in den Geschäften Zeit lassen. Nach Monaten des Corona-Lockdowns füllt sich die Kasse nur langsam.