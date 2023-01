Vermutlich in der Silvesternacht ging an der Synagoge in dem Ortsteil von Neunkirchen am Brand eine Fensterscheibe zu Bruch. Die Staatsanwaltschaft Bamberg und die Kriminalpolizei Bamberg haben die Ermittlungen aufgenommen, wie sie in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen.



Reiner Erfurt vom Polizeipräsidium Oberfranken berichtete, dass am Neujahrsmorgen einer Spaziergängerin eine zerbrochene Fensterscheibe an der Synagoge in Ermreuth aufgefallen war. Das Gebäude steht in der Wagnergasse 8, einer Seitenstraße der Dachstadter Straße. Wohl in der Silvesternacht beschädigten Unbekannte die Scheibe direkt neben dem Eingang.

Staatsanwaltschaft und Kripo bitten um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in der Silvesternacht in der Wagnergasse in Ermreuth gesehen oder gehört, dass die Scheibe zu Bruch ging?

Wer hat verdächtige Personen im Bereich rund um die Synagoge gesehen oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter 0951/9129-491 zu melden.



Vorschaubild: © kirahoffmann/Pixabay (Symbolbild)