Burg Egloffstein: Vom Standesamt zum zweiten Zuhause für Hessen

Zwei Dinge sind in der Sommerserie klar wie Kloßbrüh': Erstens landet der Pfeil mitten auf dem Acker oder im Wald. Zweitens ist es völlig egal,auf der Frankenkarte er steckenbleibt. Es ist nämlich drittens überall schön und viertens trifft man immer, immer!, auf nette Menschen. Wie Günther Lehnes, der uns am Anfang den Rücken zudrehte. Auf ihn stießen wir, nachdem wir die Hoffnung auf Begegnungen im Wald bei Egloffstein in der Fränkischen Schweiz schon fast aufgegeben hatten. Doch dann: Eine gewaltige Maschine rumpelt mit Getöse zwischen den Bäumen herum. Drin sitzt ein Mann, der mit einer enormen Greifzange Baumstämme durch die Gegend schwenkt. Wir warten. Nach einer Weile sieht er uns, winkt ab. Ich will weiter, doch die Fotografin sagt: Wir bleiben.