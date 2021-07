Brand auf Feld in Eggolsheim: Am Mittwochnachmittag (21.07.2021) geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Mähdrescher unweit der Kreisstraße FO11 auf einem Feld bei Eggolsheim im Kreis Forchheim in Brand, wie die Polizei Forchheim mitteilt.

Etwa 2,5 Hektar Fläche wurden in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer wurde durch ein Großaufgebot von Freiwilligen Feuerwehren Eggolsheim, Neuses und Unterstürmig gelöscht. Verletzt wurde hierbei niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 75.000 Euro.

Vorschaubild: © Symbolbild: Archiv/News5