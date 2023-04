In der Nähe von Neunkirchen am Brand im Landkreis Forchheim kam es am Montag (10. April 2023) gegen 17.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern, wie die Polizeiinspektion Forchheim berichtet.

Grund für den Unfall war, dass ein 18-Jähriger die Vorfahrt eines 54-jährigen Fahrers an der Kreuzung Kleinsendelbacher Straße / Weyhausenstraße missachtete.

Fahranfänger nimmt Vorfahrt eines anderen Fahrers

Der 54-Jährige und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall total beschädigt. Der Schaden wird auf 20.000 EUR geschätzt. Der Fahranfänger muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Vorschaubild: © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild