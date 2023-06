Gasaustritt in Neunkirchen am Brand: Polizei und Feuerwehr sperren Straße

Im Landkreis Forchheim ist es am Donnerstag (15. Juni 2023) zu einem Gasaustritt gekommen. Wie der Netzbetreiber N-Ergie mit Sitz in Nürnberg in einer Pressemitteilung schildert, ereignete sich der Vorfall am Vormittag in Neunkirchen am Brand. Im dortigen Schellenberger Weg trat um 9.53 Uhr eine Störung im Erdgasnetz der N-Ergie Netz GmbH auf.

Der Mitteilung zufolge hatte ein Bagger bei Bauarbeiten die Hausanschlussleitung eines Wohnhauses derart stark beschädigt, dass in der Folge Gas ausströmte. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden hinzugerufen und sperrten die Straße. Die Erstsicherung des Nürnberger Netzbetreibers sei schnell vor Ort gewesen und habe den Gasaustritt um 10.30 Uhr gestoppt.

"Eine Gefahr für Anwohner*innen bestand nicht", heißt es in der Presseerklärung. Abgesehen von dem betroffenen Wohnhaus sei es zudem zu keiner Versorgungsunterbrechung gekommen. Technike seien nun dabei, die beschädigte Leitung zu reparieren. Die entsprechenden Arbeiten sollen noch am Donnerstag abgeschlossen werden.

