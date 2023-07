Immer wieder werden bei zufälligen Kontrollen der Polizei Gegenstände sichergestellt, die beim Schummeln in theoretischen Führerscheinprüfungen helfen sollen. So auch am Donnerstag (27. Juli 2023) in Forchheim. Die Verkehrspolizei Bamberg berichtete davon.

Bei einer Routineuntersuchung erwischten die Polizisten tatsächlich zwei Männer "in flagranti" beim Betrug. Erst bemerkten sie einen 30-jährigen Mann, der sich auffällig in seinem Auto verhielt. Im Prüfungsraum, entdeckten sie einen weiteren Mann, der offensichtlich mit dem anderen kommunizierte.

T-Shirt mit Kameraloch: Strafverfahren gegen Betrüger

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und durchsucht. Die Beamten fanden bei der Untersuchung illegale technische Ausrüstungsgegenstände, ein T-Shirt mit Kameraloch auf Brusthöhe, mit getapter Mini-Kamera auf der Innenseite und mehrere Handys. Auf diese Art wollte der Mann im Prüfungsraum seine theoretische Führerscheinprüfung bestehen.

Gegen die Betrüger wurde ein Strafverfahren eröffnet. Sie kamen nach der Sachbearbeitung durch die Polizei wieder auf freien Fuß.

