Die neueste Sommermode in fröhlichen Farben, mit einem Eis in der Hand viel Zeit zum Schlendern, Musik in den Gassen und Sommerblumen für Balkon und Terrasse: All das sind die Zutaten, die die Kombination aus verkaufsoffenem Sonntag und Jahrmarkt so perfekt machen.

Wie die Stadt Forchheim bekannt gibt ist es am Sonntag, 21. Mai, endlich wieder soweit: Die Innenstadt-Läden und die Fieranten öffnen Tür, Tor und ihre Marktstände für die Besucher aus nah und fern.

Die Läden in der Innenstadt haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet, die Marktstände am Jahrmarkt öffnen um 10 Uhr. Die rund 50 Marktstände gruppieren sich entlang der Hauptstraße bis hin zur Sattlertorstraße auf Höhe der Parkplätze an der Kaiserpfalz.

Vor der Blauen Glocke und vor der ehemaligen Metzgerei Belzer gibt’s was auf die Ohren. Ab 14 Uhr werden Gitarrist Alex Feser& Kollegen in die Saiten klopfen, der Musiker Hyun Bin Park sorgt mit Gypsy Swing für Stimmung.

Die verkehrsrechtlichen Anordnungen während des Markttreibens sind zu beachten.