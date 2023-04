Am Osterwochenende findet sowohl am Ostersonntag, 09.04.2023 als auch am Ostermontag, 10.04.2023, die faszinierende Greifvogelshow statt, das berichtet das Landratsamt Forchheim in einer Pressemitteilung. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr auf der Greifvogelwiese.

Der Wildpark Hundshaupten ist zudem bereits in die Sommersaison 2023 gestartet und ist täglich von 09.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Bitte beachten, dass der letzte Einlass um 17 Uhr ist. Am 09. Juni 2023 findet von 11.00 bis 15.00 Uhr der Abenteuer-Tag mit spannenden Abenteuern im Wildpark statt.

Zum Abschluss kann sich jeder Abenteurer ein kleines Andenken basteln. Nähere Informationen unter: https://www.wildpark-hundshaupten.de/aktuelles/aktuellesreader/veranstaltungen-im-wildpark-2023.html. Anmeldungen bis 02. Juni 2023 bitte unter veranstaltungen@wildparkhundshaupten.de.