Wie die Freiwillige Feuerwehr Forchheim in folgender Pressemitteilung berichtet, konnte sie mit ihrem Weinstadl auf dem Forchheimer Annafest einen neuen Spendenrekord erzielen:

Den Ertrag in Höhe von 5600 Euro spendete sie nun an das Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt in Bamberg.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser Summe unseren bisherigen Spendenrekord nochmals übertreffen konnten", so ein glücklicher Vorsitzender Josua Flierl.

"Traditionell legen wir pro verkauften Schoppen Wein einen Betrag als Spende beiseite. Zusätzlich steht unsere Spendenbox bereit, diese kann nach Belieben gefüllt werden", erklärt Kassier Heinz Bedürftig weiter.

"Sehr gerne bin ich – als offizielle Vertreterin des Kinderhospiz – persönlich nach Forchheim gekommen, um diese große, nicht alltägliche Spende entgegenzunehmen und mich tausendfach für die große Unterstützung zu bedanken", zeigt sich Marlene Groh vom Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt dankbar. "Diese Spende hilft uns sehr, unsere wichtige Arbeit fortzusetzten und Familien zu unterstützen."

Die Freiwillige Feuerwehr Forchheim bedankt sich bei all ihren Gästen, Spendern und Unterstützern, die mit Ihrem Beitrag zu dieser Rekordspendensumme beitragen haben; ebenso sprach sie einen großen Dank an alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aus.

"Wir freuen uns bereits jetzt auf das kommende Jahr", so Vorsitzender Josua Flierl abschließend.

Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt finden ihr online unter: https://www.sozialstiftung-bamberg.de/kinder-und-jugendhospiz-sternenzelt-bamberg/