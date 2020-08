Äcker brennen im Kreis Forchheim: Darum fangen die Landmaschinen Feuer

Diesmal ist der Rauch über einem Feld im östlichen Landkreis in den Himmel empor gestiegen: Am späten Sonntagnachmittag (9. August 2020) fing auf einem Acker bei Hiltpoltstein eine Landmaschine Feuer. Nach zwei Großeinsätzen der örtlichen Feuerwehren in der vergangenen Woche bei Pretzfeld" domain="www.infranken.de" target="_blank" class="external-link-new-window war erneut eine in Brand geratene Strohballenpresse der Grund. Warum ist die Brandgefahr in der Landwirtschaft aktuell so hoch? Und was können Bauern und Bürger tun, um Flächenbrände zu verhindern?