Aufgrund einer technischen Störung an der Oberleitung kommt es am Samstag (4. September 2021) zwischen Erlangen und Forchheim zu Beeinträchtigungen. Die S-Bahnen der Linie S 1 wenden vorzeitig in Erlangen. Das teilte die DB Regio Bayern mit.

Zu Dauer und Umfang der Störung ist bislang noch nichts bekannt. Doch die Störung ist nicht das Einzige, das den Bahnverkehr beeinträchtigt: Die Streiks der Lokführergewerkschaft GDL dauern weiterhin an. Außerdem wird zwischen Bamberg und Fürth die Bahnstrecke ausgebaut. Auf mehreren Streckenabschnitten fährt nur der Schienenersatzverkehr.

