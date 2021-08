In der Zeit vom 3. September (0 Uhr) bis 14. September (6:20 Uhr) stehen für die Deutsche Bahn auf dem Streckenabschnitt zwischen Fürth und Bamberg umfangreiche Bauarbeiten an. Die Sperrung der Strecke ermöglicht komplexe Bauarbeiten in einem kurzen Zeitfenster, wie aus einer Pressemitteilung des Konzerns hervorgeht. So komme der viergleisige Ausbau zwischen Forchheim und Strullendorf (Landkreis Bamberg) weiter voran.

Während der Totalsperrung wird unter anderem am Haltepunkt Eggolsheim der Bahnsteig zurückgebaut und ein Gleis verschwenkt. In Forchheim am Sendelbachgraben gegenüber der Georg-Hartmann-Realschule wird indes das vorgefertigte Fertigteilbauwerk eingehoben. Zudem wird an der Dietrich-Bonhoefferstraße die Unterführung zurückgebaut und zwei Hilfsbrücken eingebaut. Am Bahnhof Forchheim finden zudem Tiefbauarbeiten sowie Arbeiten an den Oberleitungsanlagen statt. Darüber hinaus werden fünf neue Weichen eingebaut bzw. angepasst. Die Abbrucharbeiten an der Piastenbrücke (FO17) gehen weiter.

Viergleisiger Ausbau zwischen Fürth und Bamberg

Für den Abschnitt Altendorf, Hirschaid und Strullendorf hat das Eisenbahnbundesamt der Deutschen Bahn Ende Mai das Baurecht erteilt. Schon im Juli sind die vorbereitenden Maßnahmen für den viergleisigen Ausbau angelaufen. Im September sind unter anderem Ramm- und Bohrarbeiten an zahlreichen Brückenbauwerken (Eisenbahnbrücken und Straßenbrücken) entlang der Strecke geplant. Außerdem finden von Eggolsheim bis Strullendorf umfangreiche Gleisarbeiten und Arbeiten an den Oberleitungsanlagen statt.

Fernverkehrszüge werden umgeleitet – Regionalverkehrszüge und S-Bahnen werden durch Busse ersetzt. Die Fernverkehrszüge der Linie Berlin - München beziehungsweise Berlin - Wien werden in beiden Richtungen ab/bis Erfurt über Fulda, mit Halt in Würzburg nach/ab Nürnberg umgeleitet. Die Fahrzeit verlängert sich dadurch um bis zu 80 Minuten. Die Regionalverkehrszüge und S-Bahnen der Linie 1 werden zwischen Forchheim und Bamberg durch Busse ersetzt. Nähere Informationen zu den Ersatzfahrplänen gibt's hier.

In den Gemeinden entlang der Strecke kommt es in diesem Zeitraum und stellenweise darüber hinaus teilweise zu Umleitungen im Straßen- und Wegenetz. Diese Umleitungsmaßnahmen sind mit den örtlich zuständigen Behörden abgestimmt. Die Bauarbeiten und Transporte von Baumaterialien können in dem angegebenen Zeitraum Einschränkungen für Anlieger nach sich ziehen.

