Die Christbäume hat er bereits verstaut. Irgendwo im Lager, ganz hinten, zwischen all den anderen Dekorationsartikeln und den Kisten mit der Aufschrift: Weihnachten. Sebastian Lang rückt eine Kiste nach hinten. In seinem Spielzeuggeschäft, das er vor gut zwei Jahren im Aischpark-Center eröffnet hat und das nun wegen des Lockdowns erst einmal bis zum 10. Januar geschlossen ist, wechselt gerade das Sortiment. Denn das Weihnachtsgeschäft , sagt Lang, sei für ihn in diesem Jahr passé. "Es tut mir in der Seele weh, aber was hilft's."